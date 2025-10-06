به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر»، «خرم شهزاد» معاون وزیر دارایی پاکستان در این زمینه گفت: این رتبه‌بندی بر اساس شاخص «احتمال ورشکستگی دولت بر مبنای بازار اوراق بیمه اعتباری» انجام شده و نشان‌دهنده میزان خطر ناتوانی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود است.

وی افزود: در فاصله ژوئن ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵، پاکستان پس از ترکیه بیشترین بهبود در کاهش خطر ورشکستگی مالی را ثبت کرده است.

به گفته این مقام دولتی اسلام آباد: پاکستان تنها اقتصاد نوظهوری است که در طول چهار فصل پیاپی شاهد کاهش مستمر خطر ورشکستگی بوده و در مجموع حدود ۲۲۰۰ واحد پایه بهبود یافته است.

مشاور وزیر دارایی پاکستان اظهار داشت: این بهبود در پاکستان نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نتیجه ثبات کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری، پرداخت منظم بدهی‌ها و اجرای پیوسته برنامه صندوق بین‌المللی پول است.

گفتنی است در سال ۲۰۲۲، کارشناسان و گزارش‌های مالی بین‌المللی نگرانی‌های شدیدی درباره وضعیت اقتصادی پاکستان مطرح کردند، به‌طوری که بلومبرگ هشدار داده بود بازار‌ها نگرانی از ورشکستگی (نکول) را تجربه کرده‌اند و ادر صورت عدم کمک بین‌المللی، احتمال ورشکستگی برای پاکستان برای دومین بار در تاریخ این کشور وجود دارد.

بحران‌های سیاسی، کاهش ذخایر ارزی، تورم فزاینده، خسارات سنگین ناشی از سیلاب‌ها و تأخیر در اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول از جمله عواملی بود که در آن زمان پاکستان را تا مرز ورشکستگی مالی پیش بردند.