ششمین جشنواره انار و خرما خاوران شهرستان خفر با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر برگزاری جشنواره انار و خرما خاوران گفت: این جشنواره سه‌روزه از ۳۰ مهر تا دوم آبان‌ با حضور گسترده تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری در تفرجگاه شیخ احمدی شهر خاوران برگزار می‌شود.

جشنواره انار و خرما خاوران فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی‌های مردم این شهر در حوزه‌های کشاورزی و صنایع‌دستی است.

ابوذر قاسمی افزود: بازارچه مستقیم محصولات باغی، غرفه‌های معرفی فرآورده‌های انار و خرما، بازدید از کوچه‌باغ‌های زیبای خاوران، اجرای بازی‌های بومی و محلی، جشنواره خودرو‌های کلاسیک، آفرودی و موتور‌های سنگین، اجرای موسیقی زنده و مشاهده برداشت خرما از نزدیک از برنامه های این جشنواره است.

او ادامه داد: هدف اصلی این جشنواره، معرفی ظرفیت‌های انار و خرمای خاوران به‌عنوان دو محصول راهبردی منطقه است و می‌توانند محور توسعه اقتصادی و گردشگری جنوب فارس باشند.

دبیر جشنواره انار و خرما خاوران بیان کرد: برگزاری این رویداد موجب تعامل مستقیم بین باغداران، تولیدکنندگان و گردشگران می‌شود و ضمن حمایت از مشاغل محلی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ و سبک زندگی خاوران را فراهم می‌کند.

جشنواره انار و خرما خاوران در سال‌های گذشته با استقبال چشمگیر مردم و گردشگران روبه‌رو بوده و به گفته مسئولان محلی، یکی از رویداد‌های شاخص فرهنگی و اقتصادی شهرستان خفر محسوب می‌شود.