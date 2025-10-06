پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون فوتبال در سمینار کارگاه آموزشی و بازنگری افسران امنیتی باشگاههای لیگ برتری گفت: به طور جدی موضوع افسران امنیتی را پیگیر هستیم، چون یکی از الزامات است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج در سمینار افسران امنیتی باشگاههای های لیگ برتری که صبح امروز در مرکز ملی برگزار شد، به حاضران در جلسه گفت: ابتدا هفته نیروی انتظامی را به همه عزیزان این نیرو تبریک عرض میکنم. بدون شک، بدون تلاش و زحمات این افراد خدوم، برگزاری مسابقات در هر ردهای امکانپذیر نیست. از تمام عزیزان حاضر در این جلسه بابت حضورشان تشکر میکنم.
رییس فدراسیون افزود: خوشحال هستم که تقریباً تمامی کسانی که در برگزاری مسابقات دخیل هستند، در این جلسه حضور دارند. موضوع بسیار مهمی که برای هواداران و مشوقین مطرح است، اداره ورزشگاهها و نظم حضور تماشاگران است که بر عهده شما عزیزان است. این نوع نگاه انتظامی، اهمیت ویژهای دارد.
او تاکید کرد: یکی دیگر از نکات مهم که فیفا نیز بر آن تاکید دارد موضوع شرطبندی است که نیازمند کار صحیح و اطلاعات دقیق است. شرطبندی و تغییر نتایج ناشی از آن، موضوعی بسیار جدی است.
تاج تصریح کرد: بیشترین وظیفه افسران امنیتی و کانونهای هواداری، همراهی و همکاری مستمر با نیروی انتظامی است. همچنین باید بر رفتارهای مجازی نیز نظارت دقیقی صورت گیرد.
او از اهمیت اخبار و به روز بودن اطلاعات در فوتبال یاد کرد و گفت: در گذشته، اطلاع از نتایج مسابقات ساعتها طول میکشید، اما امروز با حضور رسانهها و شبکههای اجتماعی، نتایج به صورت لحظهای اعلام میشود. این موضوع در فوتبال اهمیت فراوانی دارد. فوتبال نه تنها با سایر ورزشها بلکه حتی با پدیدههای اجتماعی نیز قابل مقایسه نیست.
تاج افزود: باشگاهها باید فضای مجازی خود را به گونهای کنترل کنند که منابع رسمیشان در این فضا مشخص و معتبر باشد.
رئیس فدراسیون گفت: موضوع بسیار مهمی که در راستای مجوز حرفهای گام برداشتهایم جایگاه افسران امنیتی است که به طور مشخص برای دریافت مجوز اهمیت دارد. این موضوع را به طور دقیق دنبال میکنیم و ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اهمیت بالای حفاظت از کودکان در رشته فوتبال خاطرنشان کرد: موضوع بسیار مهم دیگری که مطرح است، حفاظت از کودکان است. این مسئله را با AFC مطرح کردهایم و این وظیفهای جدی برای ما محسوب میشود. در کمیته مسابقات فیفا، این موضوع حتی از شرایط مسابقه نیز مهمتر است، که نشاندهنده اهمیت بالای آن است. وظیفه داریم از کودکان به طور واضح و دقیق حفاظت کنیم تا با پدیدههای شوم مواجه نشویم. یکی از وظایف پنهان و آشکار ما همین موضوع است که باید بسیار قوی و با التزام به بالاترین استانداردها انجام شود.