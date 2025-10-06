پخش زنده
۱۷ شهید چهارمحال و بختیاری جزو «شهدای غریب» دوران دفاع مقدس هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: با روشن شدن ابعاد اسارت و شهادت یکی از شهدای جاویدالاثر، تعداد شهدای غریب شناسایی شده در استان به ۱۷ نفر رسیده است.
صابر خسروی افزود: تعداد شهدای غریب شناسایی شده در استان در ابتدا انگشتشمار بود اما از سال ۱۴۰۱ که دبیرخانه شهدای غریب تشکیل شد و با بررسیها و پیگیریهای بسیار، تعداد شهدای این بخش در حال افزایش است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان افزود: از مجموع آزادگان استان، ۷۰ نفر پس از دوران اسارت در خاک کشور از دنیا رفته و به همرزمان شهید خود پیوستند.