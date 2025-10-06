پخش زنده
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس اعلام کرد: در مرحله چهارم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، بیش از سه میلیون و سیصد هزار نفر از ساکنان این استان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید بیاری گفت: این تعداد در قالب یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۶۰ خانوار، در چارچوب طرح ملی کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای یکم تا هفتم درآمدی، تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
او با بیان که مهلت استفاده از این مرحله تا پایان آبان است، افزود: دهکهای یکم تا سوم از ۱۹ شهریور و دهکهای چهارم تا هفتم از ۲۹ شهریور، مشمول دریافت این اعتبار شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، درباره سبد کالایی این طرح گفت: ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار (شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات) در این طرح گنجانده شده است.
بیاری با اشاره به تفاوت میزان اعتبار برای دهکهای مختلف، توضیح داد: به هر فرد در دهکهای یکم تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و به افراد دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار تعلق گرفته است.
بیاری با اشاره به حضور بیش از چهار هزار و ۵۰۰ فروشگاه زنجیرهای و خرد در شبکه توزیع این طرح، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند کمفروشی، گرانفروشی یا فروش اجباری، موضوع را به ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات یا تعاون شهرستان خود گزارش دهند.
بیاری به شهروندان غیرمشمول (دهکهای هشت تا ۱۰) که نسبت به دهکبندی اعتراض دارند، توصیه کرد اعتراض خود را از طریق سامانه حمایت معیشتی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir یا تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ ثبت کنند.