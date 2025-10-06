به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز ظهر، در حاشیه برگزاری مراسم روز دامپزشکی در سالن دانشگاه لرستان، اظهار کرد: صنعت دام و دامپروری شیلات در استان لرستانی یک صنعت بسیار فعالی است که خوشبختانه به جز یک مورد در همه زمینه‌ها تولیدات ما در صدر استان بیشتر از مصرف و معمولاً به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه کل تولیدات دامی استان بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، ۳۷۰ هزار تن است، افزود: این حجم از تولید، تقریباً دو درصد تولیدات دامی و فرآورده‌های دامی کشور را به خودش اختصاص می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، سلامت محصولات مصرفی مردم استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: محصولاتی که مردم استان ما دارند مصرف می‌کنند، محصولات سالمی هستند چرا که در همه حلقه‌های تولید و در همه حلقه‌های زنجیره ارزش و زنجیره تولید، دامپزشکان ما نظارت کاملی را بر فرآورده‌های دامی دارند.

صیادی افزود: از زمانی که جوجه یک‌روزه در واقع در دامپروری قرار می‌گیرد تا زمانی که به کشتارگاه می‌آید و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در همه این حلقه‌ها دامپزشکان ما نظارت‌های فنی را برای سلامت غذایی مردم در کنارشان هستند.