تولید ۳۷۰ هزار تن محصولات دامی در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید ۳۷۰ هزار تن محصولات دامی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز ظهر، در حاشیه برگزاری مراسم روز دامپزشکی در سالن دانشگاه لرستان، اظهار کرد: صنعت دام و دامپروری شیلات در استان لرستانی یک صنعت بسیار فعالی است که خوشبختانه به جز یک مورد در همه زمینهها تولیدات ما در صدر استان بیشتر از مصرف و معمولاً به سایر استانها صادر میشود.
وی با بیان اینکه کل تولیدات دامی استان بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، ۳۷۰ هزار تن است، افزود: این حجم از تولید، تقریباً دو درصد تولیدات دامی و فرآوردههای دامی کشور را به خودش اختصاص میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، سلامت محصولات مصرفی مردم استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: محصولاتی که مردم استان ما دارند مصرف میکنند، محصولات سالمی هستند چرا که در همه حلقههای تولید و در همه حلقههای زنجیره ارزش و زنجیره تولید، دامپزشکان ما نظارت کاملی را بر فرآوردههای دامی دارند.
صیادی افزود: از زمانی که جوجه یکروزه در واقع در دامپروری قرار میگیرد تا زمانی که به کشتارگاه میآید و در نهایت به دست مصرفکننده میرسد، در همه این حلقهها دامپزشکان ما نظارتهای فنی را برای سلامت غذایی مردم در کنارشان هستند.
وی با اشاره به آمار کلی تولیدات استان، گفت: کل تولید استان ما بر اساس آخرین آمار حدود ۳ میلیون تن است که ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن محصولات زراعی، ۳۷۰ هزار تن محصولات دامی و ۳۵۰ هزار تن مربوط به سایر محصولات است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به کاهش تولید گندم افزود: باتوجهبه کاهش بارندگی شدید و تغییر اقلیمی که داشتیم و حتی دمای هوایی که در حد یکی دو درجه گرمتر شده بود، متأسفانه میزان تولید گندم ما کاهش چشمگیری نسبت به سال زراعی گذشته داشت.
صیادی گفت: تولید گندم از ۵۴۰ هزار تن متأسفانه به ۲۹۰ هزار تن کاهش پیدا کرد.وی توضیح داد: این اعداد، مربوط به خرید تضمینی دولت است و در محصولات دیمی که عمدتاً غلات و حبوبات هستند، به دلیل کاهش ۳۶ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، کاهش تولید داشتهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان، اولویت اصلی این سازمان را تکمیل طرحهای ناتمام و توسعه زنجیرههای تولید و ارزش در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: عزم جدی برای رفع چالشهای پیشروی کشاورزان از جمله مشکلات مربوط به آب و بازار فروش و حملونقل محصولات داریم.