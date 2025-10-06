پخش زنده
امروز: -
سی و هشتمین یادواره ۳۶ شهید محله دلیگان برخوار در گلزار شهدا این محل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستانهای برخوار و شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: ایمان و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه از مهمترین عوامل پیروزی ملت و کشور در مقابل دشمن است.
حسینعلی حاجی افزود: امروز همه مردم با پاسداشت خون شهدا به دنبال امنیت هستند و این امنیت با همدلی و وحدت به وجود میآیید.
وی گفت: مردم ایران در این دفاع مقدس ۱۲ روزه به دشمن نشان دادند با همراهی، وحدت و همدلی در مقابل زور وزیاده خواهی دشمن همچون دوران جنگ تحمیلی ایستادهاند.