به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: ایمان و ایستادگی مردم و نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه از مهمترین عوامل پیروزی ملت و کشور در مقابل دشمن است.

حسینعلی حاجی افزود: امروز همه مردم با پاسداشت خون شهدا به دنبال امنیت هستند و این امنیت با همدلی و وحدت به وجود می‌آیید.

وی گفت: مردم ایران در این دفاع مقدس ۱۲ روزه به دشمن نشان دادند با همراهی، وحدت و همدلی در مقابل زور وزیاده خواهی دشمن همچون دوران جنگ تحمیلی ایستاده‌اند.