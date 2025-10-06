پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: مشکلی در خرید سویای کشاورزان وجود ندارد.
محمد رضا جامی افزود: برآورد می شود امسال ده هزار تن دانه روغنی سویا در گلستان برداشت شود و بر اساس توافق انجام شده محصول سویا کاران هر کیلو گرم ۴۳ هزار تومان خریداری خواهد شد.
وی گفت: هیچ گونه مشکلی برای خرید محصول سویا در گلستان وجود ندارد و در صورت برداشت محصول بیش از برآورد های انجام شده خرید توافقی انجام خواهد شد.
برداشت محصول مزارع سویا دو هفته آینده در گلستان شروع خواهد شد..