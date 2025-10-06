صدور مجوز تأسیس شرکت‌های هواپیمایی، بالگردی و باربری در درگاه ملی مجوزها فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صدور مجوز تأسیس شرکت‌های هواپیمایی مسافری و باری، بالگردی و پستی با تأیید نهایی سازمان هواپیمایی کشوری، در درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان حقیقی و حقوقی فعال شده است.

این مجوز از نوع «تأییدمحور» بوده و متقاضیان برای دریافت آن ملزم هستند تأییدیه معاونت هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری را پس از احراز تمامی شرایط لازم، کسب کنند.

یکی از اصلی‌ترین الزامات برای دریافت مجوز فعالیت، تأمین کفایت سرمایه مورد نیاز است که میزان آن بر اساس نوع فعالیت شرکت هواپیمایی تعیین می‌شود.

ارقام اعلام شده برای کفایت سرمایه به شرح زیر است:

منطقه‌ای: ۶۹۰ میلیارد ریال

ایرتاکسی: ۲۳۰ میلیارد ریال

بار هوایی: ۱۱۴۰ میلیارد ریال

چارتری داخلی: ۳۲۰۰ میلیارد ریال

چارتری بین‌المللی: ۴۰۰۰ میلیارد ریال

برنامه‌ای داخلی: ۴۰۰۰ میلیارد ریال

برنامه‌ای بین‌المللی: ۴۵۷۰ میلیارد ریال

خدمات کامل (FULL AOC): ۸۰۰۰ میلیارد ریال

هلی‌کوپتری: ۱۳۷۰ میلیارد ریال

همچنین متقاضیان تأسیس ایرلاین باید پیش از هر چیز، تأییدیه الزامات و مقررات مندرج در شیوه‌نامه تأسیس شرکت‌های هواپیمایی (CAD ۳۱۴۰) را از دفتر نظارت بر شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمایند.

یکی دیگر از شروط کلیدی، الزامی بودن تسلط مدیرعامل شرکت هواپیمایی به یکی از زبان‌های رسمی سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو)، که ترجیحاً زبان انگلیسی است، می‌باشد.