سومین کنفرانس ملی هواشناسی ایران با محوریت تغییر اقلیم در دریاچه ارومیه ۱۶ مهرماه به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این کنفرانس به وسیله دانشگاه ارومیه و بیش از ۳۰ نهاد علمی و اجرایی از جمله سازمان هواشناسی کشور در ۱۶ مهر امسال در ارومیه برگزار میشود.
از جمله حامیان علمی سومین کنفرانس ملی آبوهواشناسی ایران میتوان به «دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، کرمان، گیلان، گلستان، شیراز، الزهرا، صنعتی قم، خوارزمی، سیستان و بلوچستان و...» اشاره کرد.
برخی از مهمترین محورهای برگزاری کنفرانس شامل «پیامدهای اقلیمی خشک شدن دریاچه ارومیه، تغییر اقلیم و پیامدهای آن در ایران، شاخصهای حدی و مخاطرات آبوهوایی» است.
همچنین «آبوهواشناسی سینوپتیک و دینامیک، آبوهواشناسی کاربردی (کشاورزی، گردشگری، شهری و نظامی و...)، فناوریهای نوین سنجشازدور در آبوهواشناسی و کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات اقلیمی» از دیگر محورهای این کنفرانس اعلام شده است.