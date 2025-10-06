به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در پایان هفته ششم لیگ برتر و آغاز فیفادی مهرماه، با ارسال نامه‌ای به اسماعیل صفیری، رئیس و اعضا کمیته داوران و همچنین دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری نوشت:



با سلام

با عنایت به پایان هفته ششم لیگ برتر، ضمن عرض خدا قوت به همه عزیزان دست اندرکار در حوزه داوری در کمیته و دپارتمان و همچنین داوران فوتبال کشور، مقتضی است با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، گزارش دقیق آنالیزی مبتنی بر فکت و داده‌های به روز فنی و علمی از عملکرد داوران در مسابقات برگزار شده در اسرع وقت به استحضار باشگاهها، رسانه ها، هواداران فوتبال و عموم علاقمندان و در نهایت افکار عمومی برسد و ساز و کار‌های لازم آموزشی توسعه‌ای جهت افزایش کیفیت قضاوت‌ها در کلیه لیگ‌های فوتبال کشور در سطوح فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در رده‌های بانوان و آقایان صورت پذیرد. همچنین، ضرورت دارد، روند بهره مندی از داوران جوان و خوش آتیه در کنار تجربه ذی قیمت داوران باتجربه در لیگ جاری با شیب تندتری تداوم یابد.