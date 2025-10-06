جریمه حدود ۱۷۰۰ میلیاردی قاچاقچی کالا در عسلویه
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از جریمه یک هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدموسی حسینی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه به پرونده قاچاق کالا به ارزش یک هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال رسیدگی کرد.
وی ادامه داد: این شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت یک هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین شعبه رسیدگی کننده، ۱۱۵ میلیارد ریال معادل ارزش شناور حامل کالا را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی یادآور شد: با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) پیرامون کشف محموله قاچاق از یک شناور، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیات حکومتی ارسال شد.