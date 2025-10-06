جانشین فرمانده کل انتظامی با بیان این که پلیس مبارزه با موادمخدر ایران در خط مقدم مقابله با موادمخدر است گفت: در ۵ سال گذشته سه هزار تن موادمخدر کشف و معدوم شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی در هفدهمین نشست فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وابستگان نظامی و انتظامی خارجی مستقر در تهران که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد اظهار داشت: بازدید میهمانان خارجی از این نمایشگاه، موجب شد تا بیش از پیش به نقش خط مقدم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مواد مخدر در سطح جهان، به ویژه برای کشور‌های حوزه غرب آسیا، واقف شوند.

این مقام انتظامی افزود: در این نشست‌ها، آخرین وضعیت منطقه به ویژه تحولات آسیای جنوبی و غربی و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. وقتی نظامیان با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کنند، به وضوح درمی‌یابند که جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی که منجر به شهادت بیش از ۶۵ هزار زن، مرد و کودک شده، تا چه اندازه محکوم است.

وی در با بیان اینکه امروز گفتمان‌های لازم در این زمینه شکل گرفته، ابراز امیدواری کرد: خداوند متعال با ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، آرامش را به جهان هدیه کند و ملت‌های جهان را از شر استکبار و شیطان بزرگ نجات بخشد.

ولایت فقیه نایب منجی عالم بشریت است/ سقوط قطعی رژیم صهیونیستی نزدیک است

سردار رضایی افزود: ولایت فقیه در اسلام، تداوم بخش راه منجی عالم بشریت است و ملتی که بر این اساس حرکت کند، شکست‌ناپذیر، عاشورایی و امیدوار به فرج خواهد بود.

وی در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه، اظهار داشت: ولایت فقیه نایب حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج) است و این دو بال، ملت را به اوج می‌رساند. ما اعتقاد راسخ داریم که این ملت با تکیه بر این اصل، شکست‌ناپذیر است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نقشه‌های منطق‌الغرب رژیم صهیونیستی، افزود: نقشه‌ای که آنها برای منطقه و علیه استقلال همه کشور‌ها کشیده‌اند، پیام روشنی دارد. اگرچه با واکنش‌ها موقتاً عقب‌نشینی کردند، اما خصلت جنایتکارانه ذاتی‌شان آنها را به نابودی می‌کشاند. قطعی است که این رژیم رفتنی است.

سردار رضایی حرکت کاروان‌های کمک‌رسانی از ۴۵ کشور به سوی غزه را نشانه‌ای دیگر از سقوط قریب‌الوقوع این رژیم خواند و تأکید کرد: این رژیم، ضد انسان و ضد خداست. به همه، به ویژه بانوان محقق و نظامی، توصیه می‌کنم فلسفه و منطق پشت این رژیم و کتاب تحریف‌شده‌ای را که به آن تکیه می‌کنند، عمیقاً مطالعه کنند. این افکار، دیکته‌شده فرعون زمان است، نه حضرت موسی (ع).

وی در بخش دیگری از سخنانش به ناکارآمدی جامعه جهانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی خاصیت خود را از دست داده‌اند. زرق و برق مادی، مانع از اظهارنظر واقعی و صدور قطعنامه‌های عادلانه می‌شود. باید پرسید: سازمان ملل به کدامین حقوق بشر تکیه کرده است؟ آیا حقوق بشر را در غزه، فلسطین، افغانستان و دیگر نقاط تحت ستم جست‌و‌جو کرده‌اند؟

سردار رضایی گفت: ما به عنوان نظامیان، باید با واقعیت زندگی و خدمت کنیم. محافظه‌کاری در این شرایط جایز نیست. امیدواریم این گفت‌و‌گو‌ها گامی در جهت روشنگری و خدمت به ملت‌ها باشد.

سردار رضایی تأکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران علاوه بر مأموریت‌های اجرایی، دارای نقش فعال در عرصه دیپلماسی است و با کشور‌های منطقه و همسایه همکاری گسترده‌ای دارد.

سردار رضایی در ادامه نشست با نمایندگان نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف، با اشاره به نمایشگاه دستاورد‌های پلیس، اظهار داشت: ایجاد این نمایشگاه با هدف معرفی تلاش‌ها و برنامه‌های پلیس صورت گرفته و از همه نمایندگان دعوت می‌کنم از آن بازدید کنند.

تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

وی با اشاره به اختیارات گسترده پلیس در حوزه دیپلماسی، افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر مجاز به برقراری ارتباط دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های مختلف است. ما از گسترش این ارتباطات استقبال می‌کنیم چرا که هم تجربیات ارزشمندی داریم و هم برنامه‌های هدفمندی برای مقابله با این پدیده شوم دنبال می‌کنیم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تعاملات اخیر به پاکستان گفت: هفته گذشته هیئتی در پاکستان داشتیم و هماهنگی بسیار خوبی با مسئولان این کشور برقرار شد. با دیگر کشور‌های همسایه از جمله عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عربستان، عمان و افغانستان نیز ارتباطات مؤثری داریم.

مواد مخدر؛ دشمنی ضدبشری

سردار رضایی مواد مخدر رادشمن انسان خواند و تأکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران فرقی نمی‌کند که این مواد جان اتباع ایرانی یا سایر ملت‌ها را تهدید کند. بر اساس حکم الهی، نجات یک انسان برابر با نجات یک جامعه است.

آمار‌های قابل توجه در مقابله با مواد مخدر

وی از کشف و معدوم‌سازی بیش از ۳۰۰۰ تن مواد مخدر در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: این عدد شوخی نیست. در همین راستا، در سال جاری بیش از ۵ باند مافیایی منهدم شده و در این راه شهدا و مجروحان زیادی تقدیم کرده‌ایم.

درخواست از نمایندگان کشور‌ها

سردار رضایی از نمایندگان نظامی کشور‌ها خواست جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مقابله با مواد مخدر ایستاده است، در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورتان معرفی و تدریس شود. واقعیت‌های ایران را به ملت‌ها و دولت‌های خود منتقل کنید.

وی با توصیف ایران اسلامی، اظهار داشت: «ایران با نزدیک ۹۰ میلیون جمعیت، ۱۵ کشور همسایه و ۸۷۵۵ کیلومتر مرز، دارای موقعیت ژئوپلیتیک تعریف‌شده، منابع غنی و تاریخی چند هزار ساله است. ملت ایران میهمان‌نواز و خداجو است.»

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران دو شاخصه اصلی دارد؛ شاخصه سرخ که از عاشورا و حضرت سیدالشهدا (ع) گرفته شده و شاخصه سبز که امید به ظهور حضرت مهدی (عج) است. این دو بال، پرواز این ملت را ممکن ساخته است.