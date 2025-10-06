یک کارگاه غیر مجاز و سه کوره تولید زغال دربخش منج استان چهارمحال و بختیاری کشف و امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: دو باب کوره زغال زمینی و سنتی، یک باب کوره زغال بشکه‌ای و یک کارگاه غیرمجاز تولید زغال شناسایی و امحاء شد.

سرهنگ محمدی همچنین از شناسایی متخلفانی که درختان بنه را در بخش منج تیغه زنی کرده بودند خبر داد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۹ یا تماس با یگان حفاظت منابع طبیعی به شماره ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.