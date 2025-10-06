هفته نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور؛
رقابت تیم فوتبال دنای یاسوج با نماینده مشهد
تیم فوتبال دنای یاسوج در هفته نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور امروز دوشنبه به مصاف حریف مشهدی میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم فوتبال دنای یاسوج در اولین بازی خود در لیگ دسته دوم کشور، بعداز ظهر امروز دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی یاسوج، میزبان تیم ثامن مشهد خواهد بود.
این بازی، بازگشت هیجان فوتبال به سکوهای یاسوج پس از سالها محرومی از رقابتهای لیگ دسته دوم است.
اولین بازی هر تیم در یک لیگ جدید، همیشه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و نتیجه آن میتواند نقش مهمی در تعیین روحیه تیم برای ادامه مسابقات داشته باشد.