به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم فوتبال دنای یاسوج در اولین بازی خود در لیگ دسته دوم کشور، بعداز ظهر امروز دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی یاسوج، میزبان تیم ثامن مشهد خواهد بود.

این بازی، بازگشت هیجان فوتبال به سکو‌های یاسوج پس از سال‌ها محرومی از رقابت‌های لیگ دسته دوم است.