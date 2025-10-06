رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: افراد با دانش حقوقی به شرط احراز شرایط علمی و عمومی، در کنار حداقل یک وکیل دادگستری امکان تاسیس موسسه حقوقی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم افتتاح و رونمایی از تابلوی اولین موسسه حقوقی تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، و نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، برگزار شد.

حسن عبدلیان پور در این مراسم با بیان اینکه ساماندهی موسسات حقوقی توسط مرکز وکلا با نوآوری‌های گسترده به مرحله اجرا رسید، گفت: مرکز وکلا با پیروی از تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضایی و پیرو منویات ریاست قوه قضاییه، ساماندهی موسسات حقوقی را با جدیت آغاز کرده است.

وی افزود: این اقدام با تشکیل کارگروه مشترک مرکز و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرحله اجرا درآمد.

عبدلیان پور گفت: خوشبختانه با الطاف الهی توانستیم این طرح را در زمان مقرر به سرانجام برسانیم. در این مسیر نوآوری‌های متعددی صورت گرفته است.نخست آنکه برای تاسیس موسسه حقوقی، شرایط به گونه‌ای تعیین شد که تنها افراد دارای دانش حقوقی به شرط احراز شرایط علمی و عمومی، در کنار حداقل یک وکیل دادگستری امکان تاسیس موسسه حقوقی داشته باشند. این امر موجب اشتغالزایی برای حقوقدانان خواهد شد.

دوم آنکه مدت فعالیت موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت تا در هربازه زمانی دو ساله، شرایط اولیه در موسسه حقوقی مجددا بررسی و در صورت احراز استمرار شرایط، مجوز فعالیت تمدید شود.

سوم نام‌گذاری مؤسسات با اسامی چندسیلابی و موهوم که عملا موجب سردرگمی مراجعین، ناظرین و بازرسین بود، ممنوع شد و در حال حاضر، موسسات حقوقی صرفا با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نام گذاری شده و با نصب تابلو‌های متحدالشکل در سراسر کشور موجب تمایز با موسسات حقوقی غیرمجاز، شناسایی بهتر توسط مراجعین می‌ شود تا در صورت وقوع تخلف مرجع رسیدگی به تخلف و پیگیری موضوع مشخص می‌باشد.

چهارم آنکه برای نخستین بار، تخلفات مؤسسات حقوقی به‌طور دقیق تعریف و هیأت رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی در مرکز تاسیس شد. ۳۳ عنوان تخلف پرتکرار موسسات حقوقی احصا و متناسب با آن، تنبیهات بازدارنده از توبیخ کتبی با درج در تارنمای مرکز، تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت در نظر گرفته شد.

عبدلیان پور افزود: همچنین پیرو تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، اتصال مرکز به این سامانه تکمیل شده و کلیه متقاضیان امکان ثبت درخواست تاسیس موسسه حقوقی بصورت غیرحضوری در سراسر کشور را خواهند داشت.

وی گفت: امروز، موسسه حقوقی شماره ۸ اولین موسسه حقوقی که با مجوز مرکز و به میمنت نام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) تاسیس شده در اولین اقدام خود با اخذ وکالت از هشت نفر از خانواده‌های معظم شهدا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدام به طرح دادخواست علیه رژیم صهیونیستی، عوامل آدمکش و مقامات آمریکایی در محاکم تهران کرد.