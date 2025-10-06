شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از کورس گذاشتن ماشین‌ها و موتور سیکلت‌ها در میدان غلامی شیراز انتقاد کرده و می‌گوید این رفتار‌های هیجانی آنها باعث ایجاد تصادف و مرگ جوانان شده است.

کورس گذاشتن ماشین‌ها و موتور سیکلت‌ها، عامل مرگ و مزاحمت

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،كورس گذاشتن یا به اصطلاح برخی جوانان «دور دور» رانندگان خودروهای تیزرو، آن هم در برخی خیابانهای پر رفت و آمد به معضلی خطرآفرین برای رانندگان و سرنشینان خودروها و عابران پیاده و مزاحمت برای مردم تبدیل شده كه جلوگیری از آن تنها با فرهنگ سازی و همكاری عمومی مقدور است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام. در شیراز میدان شهید غلامی بلوار شهید فهیمی ماشین‌ها با سرعت زیاد با هم کورس می‌گذارند هرچند مدت یک نفر در این بلوار کشته می‌شود. چند شب پیش یک ماشین با سرعت زیاد رفت وسط بلوار، کنار این بلوار، پارک مطالعه قرار دارد و بچه‌ها درآن، مشغول بازی هستند. چند بار مردم با شهرداری منطقه ۵ تماس گرفتند و حتی حضوری برای شهرداری نامه نوشتند اما شهرداری هیچگونه اقدامی برای نصب چند سرعت گیر در بلوار شهید فهیمی انجام نداده است.

از شما درخواست می‌کنم پیگیری کنید شاید حرف شما را قبول کنند.