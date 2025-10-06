پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با فرمانده انتظامی گیلان گفت : پلیس نماد امنیت و اقتدار ، و امنیت رکن اصلی توسعه و بقای یک کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در دیدار با فرمانده انتظامی گیلان و اعضای ستاد فرماندهی استان گفت : مردم پلیس را نماد امنیت و اقتدار میدانند و پلیس هم باید نهایت مدارا را با مردم انجام دهد تا ارتباط خوب بین مردم و نیروی انتظامی حفظ شود و ادامه یابد.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه امنیت شهرها و کشور مدیون تلاش نیروهای انتظامی و نظامی است افزود : اگر تلاشهای شبانه روزی شما نباشد، کشور و مسئولان آن نمیتوانند به ماموریت اصلی خود که اداره کشور و مردم است برسند چرا که امنیت رکن اصلی توسعه و بقای یک کشور است.
فرمانده انتظامی گیلان هم در این دیدار آماری از برنامههای انجام شده نیروی انتظامی ارائه داد و گفت: در شش ماهه گذشته ۳ تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شد و ۱۵ هزار نفر هم در همین رابطه دستگیر شدند.
سردار حسین حسن پور با بیان اینکه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم ۱۸ سرقت درصد کاهش داشتیم گفت: در زمینه تصادفهای منجر به فوت هم ۴ درصد افزایش داشتیم و ۱۲ نفر بیشتر از سال گذشته فوتی داشتیم.