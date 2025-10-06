به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بنا براعلام معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰) تا پایان شهریور ماه امسال، بالغ بر ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر پرداخت شده است و در زمینه تسهیلات ازدواج ۸۷ درصد افراد موفق به اخذ آن شده‌اند.

با وجود پرداخت تسهیلات ازدواج به بسیاری از افراد اما همچنان برخی افراد در دریافت وام ازدواج با مشکلاتی رو به ر و هستند.

شهروند خبرنگار با ارسال پیامی مشکل خود را درباره دریافت وام ازدواج مطرح کرده و خوستار پیگیر و حل مشکل شده اند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام

بنده اواسط تیرماه مدارک کامل به بانک صادرات تحویل دادم و منتظر پرداخت پول بودم ک خبری نشد، اول شهریور مراجعه کردم به بانک که گفتند تا ۶ماه دیگه واریز میشود. در صورتی که برادر خودم هفته قبل از این به محض اینکه مدارک کامل تحویل بانک ملی داد، پرداخت کردند. بانکهای دیگه مثل ملی و ملت و تجارت در پرداخت سریع هستند.

با پیگیری های زیاد گفتند بانک صادرات بودجه برای پرداخت وام ازدواج ندارد. لطفا پیگیری کنید.



