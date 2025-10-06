پخش زنده
جانشین انتظامی خراسان جنوبی از کشف بیش از ۶۰ هزار لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق از ۲ دستگاه تریلی تانکردار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ علیپور گفت :در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی شهرستان خوسف هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده که برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از تریلی ها، ۶۲ هزار و ۵۰۰ لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق کشف کردند که در این رابطه ۲ دستگاه تریلی توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ علیپور از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیتهای غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.