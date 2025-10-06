پخش زنده
امروز: -
امسال قرار است برای خرید۱۵۰ دستگاه کمباین به کشاورزان گلستان تسهیلات پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر عامل کمباین سازی ایران گفت: حدود سه هزار دستگاه کمباین در گلستان داریم که پیشنهاد ما پرداخت تسهیلات خرید ۱۵۰ دستگاه کمباین به کشاورزان گلستان بود و بانک کشاورزی قول داد این تعداد را محقق کند.
علی اصغر حمیدی فرد افزود: کمباینهای فرسوده ۱۱ درصد ریزش گندم دارد که ما میتوانیم آن را به زیر ۴ درصد برسانیم، زیرا ریزش کمباینهای نو کمتر از یک درصد است.
قاسمعلی رایج ، سرپرست شعب بانک کشاورزی استان گلستان گفت: برنامه استان گلستان پرداخت ۳۵ فقره تسهیلات خرید کمباین بود اما با توجه به وجود تقاضا پیش بینی می کنیم این تعداد به سه برابر افزایش یابد.