به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر عامل کمباین سازی ایران گفت: حدود سه هزار دستگاه کمباین در گلستان داریم که پیشنهاد ما پرداخت تسهیلات خرید ۱۵۰ دستگاه کمباین به کشاورزان گلستان بود و بانک کشاورزی قول داد این تعداد را محقق کند.

علی اصغر حمیدی فرد افزود: کمباین‌های فرسوده ۱۱ درصد ریزش گندم دارد که ما می‌توانیم آن را به زیر ۴ درصد برسانیم، زیرا ریزش کمباین‌های نو کمتر از یک درصد است.

قاسمعلی رایج ، سرپرست شعب بانک کشاورزی استان گلستان گفت: برنامه استان گلستان پرداخت ۳۵ فقره تسهیلات خرید کمباین بود اما با توجه به وجود تقاضا پیش بینی می کنیم این تعداد به سه برابر افزایش یابد.