به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محمد صادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: ما یک مسئله‌ای داشتیم و یک نقدی از گذشته در شبکه کودک، شبکه کودک شبکه‌ای هست که الان مرجع مصرف اختصاصی و تخصصی محتوای کودک در تلویزیون است­ ، بر اساس آخرین نظر سنجی ها­ بیش از ۷۰ درصد خانواده‌های دارای­ کودک در کشور، از طریق شبکه کودک­ خانه‌های خود را و مصرف محتوای فرهنگی کودکان خود را تامین می‌کنند؛ منتها شبکه کودک به طور تخصصی حدود ۱۰ سالی هست که میزبان دو رده سنی مخاطب است از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعداز ظهر با برند پویا ویژه مخاطبین خردسال ۶ سال به پایین قبل از مدرسه هستیم و از ساعت ۲ بعدازظهر تا ساعت ۱۰ شب میزبان مخاطبان نهالی هستیم با عنوان نهال که بچه‌های دبستانی ۷ تا ۱۲ ساله را پوشش می‌دهد.

باطنی ادامه داد: برنامه‌ها به اقتضای این دو رده سنی است و در دنیا هم این تفکیک وجود دارد، مسئله‌ای که هست و خانواده‌ها می‌گویند این است که وقتی ساعت ۲ بعداز ظهر می‌شود و ما از آنتن پویا به نهال رجعت می‌کنیم، مخاطبان خردسال ما بعضی‌ها کماکان تماشای برنامه‌ها را که شاید مناسب سنشان نباشد ادامه می‌دهند، برای این که بتوانیم از این چالش عبور کنیم، سال‌ها طرح‌های مختلفی بررسی شد، شاید ایده ال این باشد که ­محتوای خردسال از یک سیگنال جداگانه به طور شبانه روزی و محتوای کودک نیز از یک سیگنال جداگانه پخش شود ولی الان امکان این اتفاق نیست و به همین دلیل جمع بندی این شد که از بستر تلوبیون که مرجع انتشار مجازی تلویزیون هست این کار را انجام دهیم، از ماه‌ها پیش این برنامه ریزی انجام شد و همزمان با میلاد پیامبر اسلام از چند هفته پیش ما شبکه مثبت پویا را در تلوبیون راه اندازی کردیم و پویا از نهال جدا شد، یعنی خردسالان از ساعت ۸ تا ۲ که همان محتوایی که از آنتن پخش می‌شود در مثبت پویا تلوبیون هم پخش می‌شود، از ساعت ۲ که عبور می‌کنیم باز محتوای اختصاصی رده سنی خردسال را تا ساعت ۷ بعد ازظهرارائه می‌دهیم. ­

باطنی در خصوص انتقاد از اعتیاد کودکان به گوشی‌های همراه برای دیدن برنامه‌های خود در بستر تلوبیون گفت: دو نکته وجود دارد نکته اول این که ما در اطلاع رسانی‌های خودمان در انواع و اقسام تیزر‌ها اولا همیشه تاکید ما این است که در آن رده سنی به ویژه خردسال مدیریت جریان پیام بر عهده پدر و مادر است، نکته دوم که خیلی هم مهم است این است که ما امروز­ متاسفانه با یک صحنه بسیار پیچیده‌ای در جریان مصرف محتوای رسانه‌ای کودکانمان مواجه هستیم، خانواده‌های ما آنقدری که باید و شاید سواد رسانه‌ای لازم برای مدیریت مصرف رسانه‌ای بچه هایشان را ندارند، به یک بچه زیر ۶ سال این اجازه را می‌دهند که از نرم افزار‌های دانلود بازی و نرم افزار‌های مختلف­، بازی‌های مختلف را نصب کنند و در هر ظرفیت بستر انتشاری­ هر فیلمی را که دلشان خواست ببینند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما ادامه داد: حرکتی که انجام شده و تعاملی که شروع کردیم این است که ما یک زیست بوم­ محتوای سالم در فضای مجازی بسازیم که شبکه مثبت پویا اولین گام آن است، و این به یک سکوی سالم محتوای کودک­ تبدیل می‌شود.

وی افزود: امروز ما باید از یک طرف سواد رسانه‌ای خانواده‌ها به خصوص پدر و مادر‌ها را بالا ببریم و از سوی دیگر باید یک پلتفرم امن در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم یک جایی را در اختیار آنها قرار دهیم که اگر نمی‌خواهند بچه هایشان در معرض محتوای ناسالم قرار گیرند، بدانند که چنین پلتفرم‌های امنی هست که بتوانند با خیال راحت از امن بودن محتوای این پلتفرم‌ها، ­ فرزندانشان را به سمت این سکو‌ها سوق دهند.

باطنی ادامه داد: امروز شبکه کودک ما با همراهی تلوبیون­ یک عزم جزم برای سالم سازی محتوای کودک در بستر فضای مجازی را فراهم آوردیم­ و با شبکه مثبت پویا این کار آغاز شده، تلوبیون کودک در دسترس همگان است و شبکه کودک پای کار است، که بتواند در کنار رسالت خودش برای رساندن محتوا از طریق آنتن در فضای مجازی و زیست بوم مجازی بتواند نقش آفرینی لازم برای­ امن کردن و سالم کردن محتوا را داشته باشد.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در پایان گفت: مثبت نهال ویژه بچه دبستانی هاست کودکانی که بعضی‌ها بعد ازظهری هستند و صبح دنبال محتوای اختصاصی خود هستند و یا صبح محتوای خردسال جذابیتی برایشان ندارد و من این خبر خوب را می‌دهم که ما شبکه مثبت نهال را کارهایش را انجام دادیم و بزودی از یک ماه دیگر در دسترس کودکان خواهد بود که از ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر محتوا‌های اختصاصی خودشان را تماشا کنند و در حوزه تلوبیون شبکه بازی را هم در حال راه اندازی هستیم برای مخاطبان نوجوان که کار‌های آن انجام شده فعلا ۳ ساعت از آنتن شبکه امید به صورت آزمایشی یک سالی هست که شبکه بازی شده است و مورد اقبال نوجوانان قرار گرفته است، ان شاالله شبکه بازی هم به عنوان یک سیگنال اختصاصی بزودی در بستر تلوبیون به دست نوجوانان عزیز می‌رسد.