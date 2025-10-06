\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0646\u062f \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631\u060c \u067e\u0627\u0633\u062e\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0628\u0648\u062f. \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0634 \u0628\u0627 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u0648 \u0632\u06cc\u0631 \u067e\u0627 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646. \u00a0\n\n