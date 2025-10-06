در حاشیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، گروه‌های مختلف نوجوان با حضور در اماکن تاریخی نصف جهان مشغول تولید و ساخت فیلم و انیمیشن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میثم بکتاشیان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: این نوجوانان در قالب جشنواره کودک و نوجوان قرار است تا ۱۵ مهرماه در کنار مربیان با فرایند فیلمنامه نویسی آشنا شوند و آثار هنری خود را تولید کنند.

وی افزود: ۳۰ نفر به این مرحله راه یافتند تا تجربه فیلم سازی برایشان فراهم شود.

نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوانان از دهم مهرماه آغاز شده تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد .

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان امسال با شعار «هر کودک و نوجوان اصفهانی یک هنرمند» شامگاه جمعه با حضور مسئولان و جمعی از داوران کودک و نوجوان در سالن اجلاس اصفهان آغاز شد.

این رویداد امسال با ۳۷۰ برنامه فرهنگی و هنری در سطح شهر و در محلات پانزده‌گانه اصفهان از ۱۲ تا ۱۶ مهر برگزار می‌شود.