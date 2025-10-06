با آغاز سال تحصیلی جدید، با همکاری بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سه طرح فرهنگی و اجتماعی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قاسم عزیز زاده گرجی مدیریت خادمیاران رضوی استان مازندران گفت: طی هفته جاری سه طرح مهم از سوی شبکه خادمیاران رضوی استان مازندران به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در نخستین طرح، همزمان با فرارسیدن ماه مهر، تعداد هزار و دویست و بیست بسته لوازم‌التحریر به همت خادمیاران رضوی و خیرین نیک‌اندیش و با همکاری بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد..

به گفته او، در دومین طرح، با اجرای نیت خیرخواهانه عقیقه رضوی، تعداد ۳۸۰ خانواده احسان‌پذیر در پانزده شهرستان استان از خدمات و نذورات خادمیاران رضوی و حمایت بنیاد کرامت بهره‌مند شدند و با هدف ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و عطرآگین کردن فضای تعلیم و تربیت به عطر رضوی در سطح استان این طرح به اجرا درآمد..

عزیززاده گرجی بیان کرد: در سومین طرح، زنگ مهر رضوی همزمان با آغاز سال تحصیلی و با هدف گسترش فضای معنوی و نشر سیره رضوی در بین دانش‌آموزان، معلمان و مربیان، در ۱۱۰ مدرسه استان مازندران و همزمان با ۱۵۰۰ مدرسه در سراسر کشور به صدا درآمد.

این سه طرح با محوریت خدمت‌رسانی، احسان و ترویج فرهنگ رضوی، گامی مؤثر در مسیر خدمت به جامعه، به‌ویژه قشر دانش‌آموز و خانواده‌های نیازمند در آستانه فصل مهر به شمار می‌رود.