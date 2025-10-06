عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با تاکید بر ضرورت مقابله با چالش شوری خاک در جنوب استان اظهار کرد: برای مقابله با تنش‌های محیطی فزاینده در جنوب خوزستان، ضروری است که کشاورزان به سمت پذیرش روش‌های نوین کشاورزی حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محی‌الدین گوشه بر لزوم تحول در روش‌های کشت و آبیاری تاکید کرد و گفت: استفاده از روش کشت «جوی و پشته‌ای همراه با آبیاری جویچه‌ای»، راهکاری موثر برای کاهش اثرات مخرب شوری بر محصولات کشاورزی است.

وی با اشاره ویژه به محصولات تابستانه مانند کنجد و سبزیجات توضیح داد: این محصولات در شرایط تنش‌های چندگانه‌ای خشکی، شوری و ماندابی قرار دارند که هر یک به نوبه خود می‌تواند خسارات قابل‌توجهی به تولیدات زراعی وارد کند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان به تفضیل به بررسی اثرات هر یک از این تنش‌ها پرداخت و افزود: خشکی نه‌تنها باعث کاهش رطوبت خاک بلکه موجب افزایش غلظت املاح در ناحیه ریشه می‌شود، شوری خاک و آب نیز با ایجاد اختلال در جذب آب و مواد غذایی، رشد گیاه را محدود و ماندابی با کاهش تهویه خاک و ایجاد شرایط بی‌هوازی، فعالیت ریشه را مختل می‌کند.

گوشه در ادامه راهکار‌های عملیاتی متعددی را برای کاهش خسارات ناشی از این تنش‌ها ارائه داد و تصریح کرد: انتخاب ارقام مقاوم، مدیریت صحیح کشت و آبیاری، اصلاح خاک و بکارگیری روش‌های مکانیکی مانند ایجاد زهکش‌های مناسب از جمله راهکار‌های موثری هستند که می‌توانند تاب‌آوری محصولات در برابر این تنش‌ها را افزایش دهند.

تأکید بر کشت جوی و پشته‌ای در شرایط شوری

این پژوهشگر تغییر روش کشت از شیوه «کرتی و آبیاری غرقابی» به «کشت جوی و پشته‌ای همراه با آبیاری جویچه‌ای» را از کلیدی‌ترین راهکار‌های مقابله با شوری برشمرد.

وی با تشریح چگونگی عملکرد این روش توضیح داد: در الگوی جوی و پشته‌ای، املاح و نمک‌های موجود در خاک به سمت مرکز پشته منتقل شده و از ناحیه رشد ریشه‌های گیاه دور می‌شوند.

گوشه تاکید کرد: در شرایط اجبار به استفاده از آب‌شور، این روش می‌تواند تاثیر مخرب شوری بر عملکرد محصول را به طور محسوسی کاهش دهد.