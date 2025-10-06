به گزارش خبرگزار صدا و سیما استان همدان، بر اساس این حکم، « میرآرش مصطفایی » به عنوان مدیر اجرایی، «فرهاد امینی» به عنوان مدیر بخش پژوهش، «نیما بیگلریان» به عنوان مدیر بخش خردسال، «سیدابوالحسن (حمید) زریباف» به عنوان مدیر هویت بصری، «شقایق فرشته » به عنوان مسئول ستاد خبری و « «شقایق پروین» به عنوان مسئول دبیرخانه معرفی شدند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در همدان برگزار می‌شود.