دور گروهی بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ شامگاه یکشنبه و بامداد امروز در شیلی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای فوتبال جام جهانی کمتر از ۲۰ سال ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار میشود. نتایج و برنامه ادامه مسابقات و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
گروهای:
- تیمهای ژاپن با ۹ و شیلی با ۳ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای مصر و نیوزیلند با ۳ امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
گروه بی:
- تیمهای اوکراین با ۷ و پاراگوئه با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای کره جنوبی با ۴ امتیاز به عنوان یکی از تیمهای سوم مجوز صعود گرفت. تیم پاناما با یک امتیاز چهارم شد و از دور رقابتها کنار رفت.
گروه سی:
- تیمهای مغرب با ۶، مکزیک با ۵ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند و تیم اسپانیا با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم راهی یک هشتم نهایی شد. تیم برزیل با یک امتیاز چهارم و حذف شد.
گروه دی:
- تیمهای آرژانتین با ۹ و ایتالیا با ۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیمهای استرالیا با ۳ و کوبا با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
گروه ایی:
آفریقای جنوبی ۲ - ۱ آمریکا
فرانسه ۶ - ۰ نیوکالدونیا
- تیمهای آمریکا و آفریقای جنوبی با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم فرانسه با ۶ امتیاز به عنوان یکی از تیمهای سوم برتر صعود کرد و تیم نیوکالدونیا بدون امتیاز چهارم شد و از دور رقابتها کنار رفت.
گروه اف:
نیجریه ۱ - ۱ کلمبیا
عربستان ۱ - ۱ نروژ
- تیمهای کلمبیا و نروژ با ۵ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم نیجریه با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم برتر مجوز صعود گرفت و تیم عربستان با یک امتیاز چهارم و حذف شد.
- در جدول تیمهای سوم گروهها تیمهای فرانسه با ۶، نیجریه، کره جنوبی و اسپانیا با ۴ امتیاز اول تا چهارم شدند و صعود کردند. تیمهای ۳ امتیازی استرالیا و مصر پنجم و ششم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
* دور یک هشتم نهایی:
- برنامه - سه شنبه ۱۴ و بامداد چهارشنبه ۱۵ مهر:
شیلی - مکزیک
اوکراین - اسپانیا
- برنامه - چهارشنبه ۱۵ و بامداد پنج شنبه ۱۶ مهر:
آرژانتین - نیجریه
کلمبیا - آفریقای جنوبی
پاراگوئه - نروژ
ژاپن - فرانسه
- برنامه - پنج شنبه ۱۶ و بامداد جمعه ۱۷ مهر:
آمریکا - ایتالیا
مغرب - کره جنوبی
- در جدول گلزنان رقابتها آلخو سارکو از آرژانتین، گیلبرتو مورا از مکزیک، آندره آ لوبورنی و لوکاس میشال از فرانسه و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۳ گل به طور مشترک در صدر هستند.
----
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
---
- در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
---
- تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.