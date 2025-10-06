پخش زنده
اداره آموزش و پرورش کیش، فراخوان نامنویسی دومین رویداد انتخاب دانشآموز پژوهشگر و فناور را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانشآموزان و هنرجویان تا سی ام مهر فرصت دارند در این رویداد علمی شرکت کنند.
ارتقا فرهنگ پژوهش و فناوری در بین نسل جوان و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ملی برنامه درسی از اهداف برگزاری دومین رویداد انتخاب دانشآموز پژوهشگر و فناور است.
ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری، معرفی توانمندیهای دانشآموزان پژوهشگر و فناور، تقویت روحیه پژوهشگری و ایجاد انگیزه در حوزه تحقیق و نوآوری و بسترسازی برای تحقق مدرسه پژوهنده از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.
دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه نظری، فنیوحرفهای، کاردانش، مدارس سمپاد و دانشآموزان با نیازهای ویژه میتوانند در این رقابت علمی شرکت کنند.
علاقهمندان برای نام نویسی در دومین رویداد انتخاب دانشآموز پژوهشگر و فناور به مدارس محل تحصیل و یا پژوهشسرای دانشآموزی کیش مراجعه کنند.