به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، آیین رونمایی از بازی " سبزنده " صبح امروز در جمع فعالان محیط زیستی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد.

این بازی با محتوای محیط زیستی است که در بستر وب به آموزش همگانی محیط زیست پایدار می پردازد.بازی "سبزنده " کاملا ایرانی است و تحت مالکیت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران قرار دارد.