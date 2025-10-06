پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامه زنده «به افق فلسطین» با محوریت غزه و طوفان الاقصی است و با حضور کارشناسان مذهبی، خانواده معظم شهدا، هنرمندان و چهرههای سیاسی، به موضوع فلسطین و مقاومت خواهند پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه برنامه «به افق فلسطین» در آستانه سالگرد عملیات طوفانالاقصی و دو سالگی این برنامه، سهشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ بهصورت زنده از شبکه افق پخش میشود.
این برنامه با هدف بازخوانی ابعاد فرهنگی، دینی، هنری و سیاسی مقاومت اسلامی، میزبان جمعی از چهرههای سیاسی، هنرمندان و خانواده شهدا خواهد بود.
در بخش «معارف مقاومت»، حجج اسلام پناهیان، قنبریان و صلحمیرزایی با میزبانی حجتالاسلام طباخیان به تبیین پیوند معارف اسلامی با فرهنگ مقاومت و آرمان فلسطین میپردازند.
بخش «زنان مقاومت» نیز با حضور خانواده معظم شهدا از جمله همسر شهید فریدون عباسی و دختران شهیدان آیتالله رئیسی ، سلامی ، محمد کاظمی و بهنام شهریاری و با اجرای فضهسادات حسینی ، روایتی از نقشآفرینی زنان در جبهه مقاومت ارائه میدهد.
در ادامه ، بخش «هنر مقاومت» با حضور چهرههایی، چون بهروز افخمی، ناصر فیض، جهانگیر الماسی، افشین علاء و مرتضی شعبانی و به میزبانی مصطفی امامی، به جایگاه هنر در تبیین حقیقت فلسطین و رسالت هنرمندان در روایت مقاومت خواهد پرداخت.
همچنین در بخش «سیاست مقاومت»، ناصر ابوشریف؛ نماینده جهاد اسلامی و حجتالاسلام پورمحمدی به میزبانی سیدحسین حسینی و سید ساسان رئیسیان، نگاهی تحلیلی و سیاسی به تحولات جبهه مقاومت خواهند داشت.
بخش ویژه کودکان نیز در این برنامه تدارک دیده شده است؛ گروه برنامه «منم بچه مسلمان» با اجرای حجتالاسلام مقدسیان، با موضوع «کودکان مظلوم غزه» روی آنتن میرود.
این بخش بهصورت زنده و همزمان از شبکه قرآن نیز پخش خواهد شد.