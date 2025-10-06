به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جمشید نورشرق در این باره گفت: در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، سیاوش اکبرپور دادخواستی به خواسته ۳ میلیارد ۶۵۰ میلیون تومان علیه باشگاه استقلال به کمیته وضعیت ارائه کرد و ما این پرونده را به طرفین ابلاغ کردیم و جلسه رسیدگی به این پرونده در دستور کار کمیته وضعیت قرار گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: جلسه رسیدگی به این موضوع با حضور وکلای طرفین تشکیل شد و بعد از گرفتن استعلام سازمان لیگ فوتبال، کمیته وضعیت نسبت به استعلام لازم اقدام و مبادرت به صدور رای کرد که در نهایت باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان محکوم شد. ضمن اینکه باید این نکته را یادآور شوم که تا زمان صدور رای از سوی کمیته وضعیت از سوی سیاوش اکبرپور و یا وکلای ایشان به هیچ وجه اقدامی در جهت استرداد دادخواست و اعلام رضایت به این کمیته واصل نشده است.