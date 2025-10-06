شرکتی دانش بنیان تولیدکننده دوربین‌های نظارتی گمرکی و صنعتی در اصفهان، ۳۰ محصول آشکارساز اشعه ایکس طراحی و تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت «رهیافت سامانه آریا» یکی از شرکت‌های فناور فعال در حوزه طراحی و تولید آشکارساز‌های اشعه ایکس مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به طراحی و تولید حدود ۳۰ محصول شده است که فناوری‌های به کار رفته در آنها از جمله نوع آشکارساز‌ها و حسگر‌های نیمه‌رسانا، از پیشرفته‌ترین و حساس‌ترین فناوری‌های روز دنیا شمرده می‌شود.

این محصولات با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، پردازش دقیق و سرعت عمل بالا را در تشخیص و تصویربرداری فراهم می‌کنند و قادرند خودرو‌های با سرعت تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را با جزئیات بالا شناسایی کنند.

این شرکت با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی و همکاری شرکت‌های فناور ایرانی، در حوزه تولید فناوری‌های پیشرفته در این حوزه در سطح جهانی با کشور‌های پیشرو مانند فنلاند، چین، ایالات متحده و فرانسه رقابت می‌کند.

شرکت «رهیافت سامانه آریا»، تاکنون سه بار جایزه برترین شرکت فناور را در جشن سپاس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کسب کرده است.

این شرکت مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به‌صورت تخصصی درحوزه طراحی و تولید آشکارساز‌های اشعه ایکس در طیف‌های مختلف مرئی و حرارتی فعالیت می‌کند.

شرکت دانش‌بنیان «رهیافت سامانه آریا» که از سال ۱۳۹۶ در شهرک قرار دارد و تاکنون برای ۲۵ نفر اشتغالزایی کرده، با بهره‌گیری از تخصص و فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، اقدام به تولید دوربین‌های تصویربرداری با کاربرد‌های مهم امنیتی و نظارتی در گمرکات، فرودگاه‌ها، بنادر و مناطق صنعتی کرده است.

هفدهمین جشن سپاس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیمه شهریور امسال برگزار شد.