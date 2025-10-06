مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در نشست عالی امنیت و همکاری منطقه‌ای به کویت سفر کرده است، بار دیگر تأکید کرد که فعال شدن سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست و مذاکره همچنان تنها راه‌حل پایدار در موضوع هسته‌ای ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کایا کالاس طی سخنانی که نسخه‌ای از آن در تارنمای رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد، گفت: «۱۰ سال پس از اجرایی شدن برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد.»

او بدون اشاره به شروط غیرمنطقی انگلیس، فرانسه و آلمان برای تمدید مهلت سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) ادعا کرد که سه کشور اروپایی «پنجره فرصتی را در این زمینه ایجاد کردند، اما این اقدام منجر به ایجاد شرایط لازم برای تمدید احتمالی قطعنامه مرتبط شورای امنیت نشد».

وی افزود: «اتحادیه اروپا اکنون تمام تحریم‌های پیشتر لغو شده سازمان ملل و تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای را بدون تأخیر دوباره اعمال خواهد کرد.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تأکید کرد: «اما بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای نباید پایان دیپلماسی باشد. از این رو، من به گفت‌و‌گو با همه طرف‌های ذی‌ربط از جمله ایران ادامه خواهم داد، زیرا راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است.»