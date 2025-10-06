با تداوم تجاوز‌های رژیم صهیونی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ تاکنون به ۶۷ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ نفر در باریکه غزه شهید و ۹۶ نفر دیگر مجروح شدند.

۲ نفر از این شهدا در مراکز توزیع کمک‌ها به شهادت رسیدند و ۱۹ نفر دیگر مجروح شدند تا شمار کلی شهدای موسوم به «لقمه نان» به ۲ هزار و ۶۱۰ نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۹هزار و ۱۴۳ نفر برسد.

با آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۳ هزار و ۵۶۸ نفر شهید و ۵۷ هزار و ۶۳۸ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۶۷هزار و ۱۶۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۹ هزار و ۶۷۹ نفر رسید.

این درحالی است که اخیرا روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: ارتش رژیم اسرائیل در پاسخ به درخواست علنی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس فوری در نوار غزه، دستور کاهش عملیات خود و محدود کردن آن به «اقدامات دفاعی» را صادر کرد، اما این دستور صرفا فریبی برای افکار عمومی بود.

صبح روز اول پس از اعلام لزوم آتش بس فوری توسط رئیس جمهور آمریکا، مشخص بود که آرامش نسبی در میدان نبرد به خصوص در شهر غزه برقرار است و تانک‌های رژیم اسرائیل عقب‌نشینی کرده و گلوله‌باران به واحد‌های توپخانه محدود شده است، اما فریب کاهش عملیات، دوام زیادی نداشت و عصر پریروز (شنبه)، هواپیما‌های جنگی ارتش رژیم اسرائیل خانه خانواده «عبدالعال» در محله التفاح شهر غزه را با ساکنانش بمباران کردند و بیش از ۱۹ غیرنظامی زیر آوار به خاک و خون کشیده شدند.

وقتی واکنشی به این جنایت صورت نگرفت و ترامپ حتی در چندین موضعگیری بعدی خود ادعا کرد که رژیم اسرائیل در عمل آتش‌بس را برقرار کرده است تا زمینه را برای تبادل اسیران فراهم کند، ارتش این رژیم موج حملات خود را دوباره آغاز کرد. بنابراین، روز شنبه شاهد شهادت ۷۲ فلسطینی در نتیجه حملات هوایی به تمام مناطق نوار غزه بود که ۴۲ نفر از آنها در شهر غزه شهید شدند.