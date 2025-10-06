به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بانوی نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان، ۴۰ میلیون تومان، هزینه سالگرد فرزندش را به آزادی یک زندانی غیر عمد اختصاص داد.

این بانوی نیکوکار یزدی که برای سومین سال متوالی این اقدام خیر را تکرار کرد، گفت: نیت کرده‌ام هر ساله به مناسبت سالگرد فوت فرزندم، شهرزاد شاه محمدی، مبلغی را در حد توانم برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کنم تا با این اقدام در شاد کردن دل یک خانواده نقش کوچکی داشته باشم و ثواب این کار خیر نیز به روح فرزندم برسد.