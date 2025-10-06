پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان نسبت به کاهش دمای هوا در مناطق مختلف استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: از امروز شاهد کاهش تدریجی دما خواهیم بود، بنابراین کشاورزانی که در حال جمع آوری محصول هستند، باید توصیههای لازم در این زمینه را جدی بگیرند.
او افزود: از امروز تا پایان هفته کاهش تدریجی دمای را پیش بینی میکنیم، اما از ابتدای هفته آینده کاهش سه درجهای دما را خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تأکید کرد: دمای بیشینه هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن پنج درجه سانتیگراد بالای صفر به ثبت رسیده است.