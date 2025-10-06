به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان هنگام گشت زنی در مناطق حفاظت شده شاه قنداب و زرچشمه ، کومه های شکار غیرمجاز را ، شناسایی و تخریب کردند.

رمضان قبادپور افزود:تلاش محیط بانان در راستای صیانت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی و اجرای قانون شکار و صید انجام شد که با تخریب کامل این کومه ها، مصالح و مواد به کار رفته در ساخت این کومه ها در محل پراکنده و بی اثر شد.

وی ادامه داد: این اقدام موجب حذف نقطه کانونی برای فعالیت شکارچیان غیرمجاز و کاهش قابل توجه امکان پنهان شدن شکارچیان می شود و حاوی پیام هشدار جدی به متخلفان مبنی بر برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرمجاز در عرصه های طبیعی خواهد بود.

کومه های شکار غیرمجاز یا پناهگاه غیرمجاز، از شاخ و برگ درختان و پوشال های استتار ساخته می شوند که این کومه ها در نزدیکی چشمه ها و مسیرهای عبور حیات وحش احداث شده است و برای شکار غیرقانونی حیوانات، به ویژه پرندگان و پستانداران کوچک جثه مورد استفاده قرار گرفته است.

منطقه شکار ممنوع شاه قنداب در سطح 57 هزار هکتار در 30 کیلومتری شرق شهرستان و منطقه زرچشمه در سطح 60 هزار هکتار در شمال روستای اسفرجان شهرضا واقع است.

این مناطق با گیاهان متنوع و حیات وحش بکر و زیبا شامل قوچ، میش، کل، بز، خرس، گراز، کبک، تیهو، کبک دری، باقرقره، کبوتر وحشی، پرندگان مهاجر، هوبره و انواع آبزی دارای اهمیت زیادی است.