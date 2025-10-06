صادرات ۵۰۰ میلیاردتومانی محصولات لبنی فریمان به کشور‌های آسیای میانه و چین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: محصولات لبنی و فرآورده‌های جانبی دامی فریمان به کشور‌های آسیای میانه و چین صادر می‌شود.

مهدی ناصری افزود: محصولات متنوع لبنی مانند پنیر پیتزا و همچنین فرآورده‌های جانبی حاصل از کشتار طیور مانند پای مرغ، بوقلمون و برخی آلایش غیرخوراکی دام سبک و سنگین به کشور‌های آسیای میانه و چین صادر می‌شود.

وی گفت: این حجم صادرات درفریمان و کیفیت بالای محصولات صادارتی موجب ایجاد اشنغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر شده است.



