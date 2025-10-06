دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان در ویژه برنامه «سینما کودک» رادیو جوان با تأکید بر اهمیت سینمای کودک و نوجوان و حمایت از نوجوانان علاقه‌مند به فیلمسازی از تلاش برای توسعه استعداد‌های جوان و خلق آثار تأثیرگذار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غزاله یراقی مجری و تهیه کننده در ویژه برنامه «سینما کودک» بیان کرد: در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان، نوجوانان علاقه‌مند به فیلمسازی از سراسر استان و حتی شهر‌های دیگر کشور گرد هم آمده‌اند تا طی چند روز، آثار کوتاه و بلند خود را تولید و نمایش دهند و این جشنواره فرصتی برای کودکان و نوجوانانی است که علاقه به سینما و انیمیشن دارند و قصد دارند مسیر هنری خود را از سنین پایین آغاز کنند.

در ادامه دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت استمرار این رویداد گفت: هدف اصلی جشنواره بررسی سینمای کودک و نوجوان و حمایت از نوجوانان خلاق است.

ما تلاش داریم چراغ جشنواره تحت هر شرایطی روشن بماند و این هنر برای همه کودکان ایران قابل دسترس باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: با همکاری شهرداری اصفهان و انجمن سینمای جوان، امکان اکران فیلم‌ها در شهر‌های بدون سینما فراهم شده است تا شادی و نشاط جشنواره به همه کودکان ایران برسد و هدف ما نگاه ملی و فراتر از مرز‌های شهری است و می‌خواهیم همه استعداد‌های جوان در هر کجا که هستند فرصت دیده شدن پیدا کنند.

نوجوانان شرکت‌کننده در المپیاد فیلمسازی در حال ساخت آثار استاپ‌موشن و انیمیشن هستند که موضوعاتی، چون خیر و شر، تعاملات اجتماعی و مسائل اخلاقی را به تصویر می‌کشند.

محمد بهاری، یکی از شرکت‌کنندگان ۱۴ ساله درباره علاقه خود به انیمیشن گفت: دوست دارم این مسیر را ادامه بدهم و انیمیشن ایران را قدرتمندتر کنم.

متین، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان درباره فعالیت‌های خود توضیح داد: تجربه زیادی در انیمیشن دارم و قبلاً در المپیاد هم شرکت کرده و جوایزی کسب کرده‌ام و امسال هم قصد داریم مدال طلا بگیریم و بهترین انیمیشن را بسازیم.

یکی از اساتید همراه نوجوانان، مهدی خرمیان درباره اهمیت آموزش انیمیشن از سنین پایین گفت: انیمیشن ترکیبی از همه هنر‌ها است و می‌تواند مفاهیم فلسفی، اجتماعی و تخیلی را به مخاطب منتقل کند، آموزش انیمیشن در هنرستان‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت حرفه‌ای نوجوانان را هموار کند.

دبیر جشنواره نیز در ادامه تصریح کرد: این جشنواره تنها فضایی است که به طور تخصصی به سینمای کودک و نوجوان می‌پردازد و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا نوجوانان خلاق و علاقه‌مند بتوانند مسیر رشد هنری خود را در آن دنبال کنند.

در کنار این فعالیت‌ها، کودکان و نوجوانان با همکاری استادان خود، مشغول طراحی استوری‌بورد، ساخت انیمیشن و اجرای پروژه‌های هنری هستند و آنها از تجربه‌های گذشته خود و آموزش‌هایی که دیده‌اند می‌گویند و به آینده سینمای کودک و نوجوان امیدوار هستند.

محمد بهاری درباره موضوع انیمیشن امسال گفت: موضوع داستان ما درباره نبرد خیر و شر است و شخصیت‌ها با هم مقابله می‌کنند و بقیه داستان را باید مخاطب با دیدن فیلم بفهمد.

این جشنواره فرصتی است تا کودکان و نوجوانان علاوه بر آموزش و تجربه فیلمسازی، یاد بگیرند چگونه داستان‌گویی و هنر را در قالب انیمیشن بیان کنند.

دبیر جشنواره در پایان بیان کرد: امیدواریم خانواده‌ها هم فرزندانشان را به سینما بیاورند تا با دنیای پویانمایی و قصه‌گویی آشنا شوند و هیچ چیز نمی‌تواند جای سینما و یک انیمیشن جذاب را برای کودکان پر کند.