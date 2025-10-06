مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی امامزاده سید محمود کوه‌مسی در بخش قلعه رئیسی شهرستان کهگیلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو گفت: عملیات اجرایی بهسازی، آسفالت و احداث پل در راه روستایی امامزاده سید محمود کوه‌مسی در بخش قلعه رئیسی شهرستان کهگیلویه با مبلغ اولیه پیمان ۲۸ میلیارد ریال و طول پروژه ۲.۵ کیلومتر آغاز شد.

وی افزود: تاریخ قرارداد این طرح یازدهم مرداد ماه ۱۴۰۴ است و شامل عملیات اساس، قیرپاشی و آسفالت می‌باشد.

پیمانجو تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات حمل بیس و پخش و تراکم آن در حال انجام است و پس از تکمیل این طرح، بهبود دسترسی به روستای امامزاده سید محمود کوه‌مسی فراهم خواهد شد و ایمنی تردد در این محور افزایش می‌یابد.