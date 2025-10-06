به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده گلپایگان و خوانسار گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، ۲۵۰۰ افزون بر میلیارد ریال برای تکمیل کنارگذر خوانسار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای طرح‌های ایمن‌سازی و نوسازی راهداری اختصاص یافت.

مسعود خاتمی افزود: همچنین اعتباراتی در مجموع به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه ورودی شهر، ایمن‌سازی پایه‌های روشنایی، نصب نیوجرسی، خط‌کشی، نصب تابلوها، احداث دو سوله راهداری و نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راهداری در دیدار با فرزانه صادق مالواجرد زیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی، معاونان و کارشناسان خود را موظف کرد وضعیت زمین‌های موسوم به «مزرعه طلایی» در شهرستان گلپایگان را تعیین تکلیف کنند.

نماینده گلپایگان و خوانسار گفت: دستور آغاز طرح چهارخطه کردن محور گلپایگان – دهق و تبدیل آن به محور بزرگراهی، همچنین پیش‌بینی اعتبار و آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن اراک – خمین – گلپایگان – خوانسار – اصفهان از دیگر دستاورد‌های این نشست بود.