طرح انتقال آب از سد کوثر به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده در دست اجرا ست.

تشریح وضعیت طرح آبرسانی از سد کوثر به دهدشت، چرام، سوق و لنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طرح آبرسانی از سد کوثر به چهار شهر دهدشت، سوق، چرام و لنده و روستاهای اطراف آن با جمعیت ٢٤٠ هزار نفری شامل ١٥٣ هزار نفر شهری و ٨٧ هزار نفر روستایی با هدف تامین ١٦ میلیون و ٩٤٠ هزار مترمکعب آب، در سال ۱۳۹۶ کلنگ‌زنی شده است.

طرح آب‌رسانی به شهرهای چرام، دهدشت، سوق، لنده و روستاهای این مسیر در استان کهگیلویه و بویراحمد از سد کوثر گچساران، اردیبهشت ۹۶ با حضور وزیر نیرو، استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

طول مجموع خط انتقال طرح ۷۵ کیلومتر به قطرهای ۳۵۰ تا یک هزار میلی‌متر از جنس فولاد است و محدوده این طرح از تصفیه خانه خیر آباد در مجاورت سد کوثر در ۲۰ کیلومتری شهرستان بهبهان در استان خوزستان است.

طول خطوط انتقال در این طرح ۷۵ کیلومتر و تعداد مخازن نیز هشت باب خواهد بود که حجم این مخازن از ۵۰۰ متر مکعب تا ۲۰ هزار مترمکعب با ذخیره آبی ۷۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.

این پروژه در سه بخش تعریف شده است که قطعه اول از این طرح ۲۸ کیلومتر از تصفیه خانه خیرآباد تا شهر دهدشت است در قطعه دوم از دهدشت تا چرام به طول ۲۰ کیلومتر به‌صورت ثقلی آب انتقال داده خواهد شد و قطعه سوم نیز از دهدشت به شهرهای سوق و لنده به طول ۲۴ هزار و ۵۰۰ متر خواهد بود.

این طرح برای جبران تنش آبی در چهار شهر دهدشت، چرام، سوق و لنده با توجه به قرارداد اولیه مدت زمان اجرای آن ۳۶ ماه تعین شده بود ولی به دلیل کمبود اعتبار روند اجرای کندی داشته است.

کهگیلویه و بویراحمد افزون بر ۲۶۰ هزار مشترک آب دارد که ۱۹۰ مشترک آب این استان ساکن شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند.