معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی جمعی از کارکنان انتظامی شیراز ۱۲۰ واحد خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، افرامن افزود: کارکنان انتظامی باحضور در واحد سیار پایگاه انتقال خون مستقر در ستاد فرماندهی استان و مجتمع شهید فعال ۱۲۰ واحد خون برای بیماران نیازمند اهدا کردند.

وی افزود: بر اساس برنامه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی در این پویش شرکت کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت:با توجه به نیاز مبرم به خون مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی، تلاش می‌کنیم این پویش در ماه‌های آینده هم ادامه یابد.