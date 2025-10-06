مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تولید اتان در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال که حدود ۲ میلیون تن بود، ۷.۵ درصد افزایش یافته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «غلامعباس حسینی» از ثبت نصاب جدید در تولید اتان خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن اتان در این مجتمع تولید و به پتروشیمی‌های منطقه عسلویه تحویل شده است و نقشی کلیدی در تأمین خوراک پایدار و راهبرد صنایع پتروشیمی منطقه دارد.

وی افزود: این افزایش تولید نه‌تنها امنیت انرژی این صنایع را تضمین می‌کند، بلکه با ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی در بازار‌های جهانی را فراهم می‌آورد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به جایگاه این مجتمع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع انرژی کشور بیان کرد: فرآوری حجم بالای گاز طبیعی در این مجموعه، بستر مطمئنی برای توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش اشتغال در منطقه ایجاد کرده است.

حسینی از تولید موفق ۲۸۵ هزار تن گوگرد دانه‌بندی‌شده در پالایشگاه‌های مجتمع در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این موفقیت با بهره‌گیری از تعمیرات اساسی باکیفیت و استفاده گسترده از کالا‌های داخلی به‌دست آمده است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: رشد چشمگیر تولید اتان و محصولات جانبی در مجتمع گاز پارس جنوبی، نشانه‌ای از تعهد و تخصص کارکنان این مجموعه است که نقش مهمی در تأمین نیاز‌های راهبردی کشور و توسعه پایدار اقتصاد ملی ایفا می‌کند.