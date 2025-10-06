در پنجمین پویش حیات دوباره وقف، تعداد ۱۱۴ سند موقوفات استان یزد همزمان با سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع) در واحد‌های ثبتی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: ۵۹ درصد رقبات استان بدون سند مالکیت کاداستری است که وصول سند آنها نیازمند تداوم همکاری ادارات ثبت و اوقاف و همچنین همراهی مردم در سطح استان است که طی سه سال اخیر نتایج خوبی به همراه داشته است.

مهدی اقبال با تأکید بر لزوم اهمیت سنددار شدن موقوفات برای صیانت و حفاظت از آنها تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و چهار برگ سند مالکیت سند کاداستری موقوفات استان یزد صادر شده است.

وی با اشاره به اجرای چند پویش در راستای تسریع در صدور اسناد موقوفات استان یزد افزود: یکی از این پویش ها، پویش «حیات دوباره وقف» بوده که پنجمین دوره آن در پایان هفته گذشته با هدف صدور ۱۱۰برگ سند موقوفه اجرا شد.

عضو شورای قضایی یزد با بیان اینکه در این پویش تعداد ۱۱۴ سند موقوفات استان صادر شده است، اظهار داشت: همه این تلاش‌ها در راستای مصوبات شورا‌های قضایی و حفظ حقوق بیت المال و مصوبات کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده و می‌شود.

اقبال یادآور شد: تحقق شعار امسال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید و ایجاد اشتغال در حوزه اراضی و املاک با جلب مشارکت بخش خصوصی برای رسیدن به هدف و توسعه موقوفات در راستای خدمت به مردم استان نیازمند دریافت اسناد این موقوفات است و باید با جدیت بیشتر دنبال شود.

وی یکی دیگر از فعالیت‌های امسال اداره کل ثبت اسناد استان یزد را تشکیل قرارگاه شهید صدوقی با محوریت تعویض اسناد دفترچه‌ای عنوان کرد و گفت: تلاش‌های قابل تقدیر در این بخش و سایر بخش‌ها صورت گرفته و در صدور اسناد موقوفات و اسناد روستا‌ها امسال هم در رتبه برتر کشور قرار داریم.