سی‌وهفتمین جشنواره ملی فیلم کودک و نوجوان همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد؛ سه فیلم در سینما سپهر ساری اکران شد و استقبال خوبی از آن صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون حوزه هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: سی‌وهفتمین جشنواره ملی فیلم کودک و نوجوان همگام با سراسر کشور، امروز در استان مازندران آغاز شد.

بهمنی افزود: این جشنواره با اکران سه فیلم منتخب در سینما سپهر ساری و با برنامه‌ریزی دو سانس نمایشی، میزبان علاقه‌مندان به سینمای کودک و نوجوان شد.

سانس اول این جشنواره ساعت ۸:۳۰ و سانس دوم ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود و با استقبال خوبی از سوی خانواده‌ها و دانش‌آموزان همراه بود.

وی ادامه داد: فیلم‌های «شهر آرزوها»، «سفید برفی» و «افسانه سپهر» در این دوره از جشنواره به نمایش درآمده‌اند و با هماهنگی آموزش و پرورش، زمینه حضور گسترده دانش‌آموزان فراهم شده است.

معاون حوزه هنری مازندران با تأکید بر اهمیت تربیت فرهنگی از سنین کودکی گفت: پایه‌های فرهنگی کشور باید از دوران کودکی شکل بگیرد و در حوزه‌های تئاتر و سینما باید توجه بیشتری به موضوعات مرتبط با کودکان شود.

بهمنی افزود: این جشنواره تا ۱۶ مهرماه ادامه دارد و بستری برای تقویت فرهنگ دیداری، تربیت هنری و آشنایی کودکان با مفاهیم فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌کند.

همچنین یک اثر از استان مازندران، کاری از آقای تبریزیان از شهرستان بهشهر، به‌صورت غیررقابتی در این جشنواره حضور دارد و نماینده هنر بومی استان در این رویداد ملی محسوب می‌شود.