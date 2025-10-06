تیم ملی تیراندازی باکمان ایران در مسابقات بین المللی ارمنستان موفق به کسب ۱ نشان طلا، ۱ نقره و ۱ برنز در بخش انفرادی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بین‌المللی تیراندازی با کمان ارمنستان صبح امروز در مرحله حذفی و در ماده ریکرو برگزار شد و کمانداران کشورمان در بخش انفرادی به سه مدال دست یافتند.

محمدحسین گلشنی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف نماینده ارمنستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. وی در نیمه‌نهایی به مصاف صادق اشرفی دیگر نماینده ایران رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و فینالیست شد. وی در دیدار نهایی به مصاف کمانداری از روسیه رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و قهرمان شد و مدال طلا را از آن خود کرد.

صادق اشرفی پس از استراحت در دور نخست، به مصاف کمانداری از روسیه رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. وی در نیمه‌نهایی به مصاف محمدحسین گلشنی دیگر نماینده ایران رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. وی در دیدار رده‌بندی به مصاف کمانداری از گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

محمدطه صفری در دور نخست به مصاف نماینده گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد. رضا شبانی در دور نخست مسابقات ریکرو به مصاف نماینده روسیه رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد.

ریحانه زارع در دور نخست به مصاف نماینده ارمنستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده گرجستان رفت و با نتیجه ۷ بر ۳ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. وی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل کمانداری از گرجستان به پیروزی رسید و فینالیست شد. وی در دیدار نهایی مقابل کمانداری از روسیه رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

مبینا فلاح در دور نخست مسابقات ریکرو به مصاف نماینده ارمنستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور دوم به مصاف سارا بابایی دیگر نماینده ایران رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد.

مبینا ملاجعفری در دور نخست به مصاف نماینده گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۵ و در تیر طلایی مقابل نماینده روسیه شکست خورد.

سارا بابایی در دور نخست به مصاف نماینده ارمنستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی در دور دوم به مصاف مبینا فلاح دیگر نماینده ایران رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. وی در نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب حریف از روسیه شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. بابایی در دیدار رده‌بندی به مصاف کمانداری از گرجستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و چهارم شد.

همچنین در جریان مسابقات ریکرو، اردوی برون مرزی تیم ملی کامپوند نیز در ایروان برگزار شد. تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان خود را برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلادش آماده می‌کند و کمانداران کشورمان جهت حضوری هرچه بهتر در قهرمانی آسیا، در مسابقات ارمنستان شرکت کردند.