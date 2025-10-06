جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان، از انهدام باندها و جمع‌آوری گسترده خرده‌فروشان مواد مخدر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت : عرصه بر سوداگران مرگ تنگ‌تر از همیشه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در تشريح نتايج عمليات شبانه‌روزی طرح آرامش در شهر اظهار کرد: در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، و با رویکرد هدف قرار دادن باندهای سازمان‌یافته و خرده‌فروشان، این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته به صورت ضربتی در سراسر استان اجرا شد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی کامل پلیس بر فعالیت‌های مجرمانه، افزود: اقدام قاطع مأموران منجر به دستگيري ۹ قاچاقچي اصلی و ۳۷ خرده‌فروش مواد مخدر در سطح استان شد که جمعاً ۴۶ سوداگر مرگ را به چنگال عدالت کشاند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر حجم عملیات، تصریح کرد: در جریان پاکسازی‌های صورت‌گرفته، میزان قابل توجه ۴۷۵ کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد. همچنین، ۴۴ نفر از معتادان متجاهر نیز به منظور بازپروری و معرفی به مراکز ترک اعتیاد، جمع‌آوری شدند.

سرهنگ ابدال چگنی در پایان سخنان خود به سوداگران مرگ هشدار داد، پلیس با اشراف اطلاعاتی و تمام توان و قدرت در برابر کسانی که جوانان و خانواده‌های این استان را هدف قرار داده‌اند، خواهد ایستاد. طرح‌های مبارزه با مواد مخدر و انهدام باندها به صورت مستمر و با شدت ادامه خواهد داشت و به سوداگران مرگ اجازه نخواهیم داد که در استان لرستان جولان دهند. امنیت مردم خط قرمز پلیس است و هیچگونه اغماضی در این خصوص نخواهیم داشت.