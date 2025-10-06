پخش زنده
دفتر تبلیغات اسلامی تهران با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، دوره توانمندسازی «طهورا» را ویژه مبلغان خواهر مدارس آموزش و پرورش برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوره آموزشی «طهورا» به منظور ارتقای توانمندیهای مبلغان مدارس آموزش و پرورش ویژه خواهران برگزار میشود.
بخش حضوری این دوره شامل دو کارگاه «نماز و خانواده» و «شیوههای جذابسازی کلاسهای دینی» است که در روزهای پنجشنبه ۱۷ و ۲۴ مهر در حوزه علمیه مشکوة واقع در بزرگراه امام رضا، بعد از میدان ثامنالحجج، جنب مسجد سیدالشهدا، ۸ متری سیدالشهدا، پلاک ۸، برگزار خواهد شد.
در بخش مجازی و آفلاین نیز موضوعاتی همچون «آثار نماز»، «اسرار نماز»، «علل ترک نماز»، «شیوههای پاسخگویی»، «دعوت دانشآموزان به نماز»، «اصول مشاوره در دعوت به نماز»، «قالبهای بیان احکام»، «تفسیر آیات نماز»، «روایات نماز» و «راههای تکمیل نماز» ارائه میشود.
علاقهمندان میتوانند تا فردا سهشنبه ۱۵ مهر با مراجعه به لینک survey.porsline.ir/s/HV۹۰SnMb ، برای ثبت نام اقدام کنند.